Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Luzern "Ausgezählt"

Der neue Tatort aus Luzern handelt von Doping im Boxsport: Als ihre Gegnerin nach einem Boxkampf im Ring stirbt, ist das für die junge Boxerin Martina Oberholzer Anlass, sofort mit dem Boxen aufzuhören. Außerdem will sie der Presse berichten, was sie an Hintergründen über die Dopingszene weiß. Um sie davon abzuhalten, sperrt ihr korrupter Manager Sven Brügger Martina in einen Luftschutz-Keller. Kurz darauf wird Brügger erschossen. Am Tatort stoßen die Ermittler Reto Flückiger und Liz Ritschard auf Heinz Oberholzer, Martinas Onkel. Er sitzt mit der Mordwaffe in der Hand in der Wohnung des Opfers auf dem Sofa und gesteht sofort die Tat. Er gibt an, den Manager im Streit erschossen zu haben, als er aus ihm den Aufenthaltsort seiner Nichte herauspressen wollte.