Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Hamburg "Alles was Sie sagen"

Tatort-Check Tatort Hamburg "Alles was Sie sagen"

Hauptinhalt

20.04.2018 | 13:10 Uhr

Es ist der Termin in der Woche, auf den man sich verlassen kann: Sonntagabend, 20:15 Uhr, ARD. Zeit für den Tatort! Wir verraten euch schon jetzt, wer in dieser Woche ermittelt und was passiert.