Trotz Tankrabatt: Darum solltet ihr noch vor dem ersten Juni tanken

An Deutschlands Zapfsäulen sind sinkende Preise in Sicht. Denn ab dem 1. Juni tritt der Tankrabatt in Kraft, den die Bundesregierung heute beschlossen hat. Warum diese Maßnahme auf Kritik bei Wirtschaftsfachleuten trifft und warum ihr noch vor dem nächsten Monat tanken gehen solltet, erfahrt ihr hier.