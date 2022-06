Frust beim Tanken: Spritpreise steigen wieder

Wie eine Auswertung von ZEIT ONLINE zeigt, sind die Spritpreise bereits einen Tag nach der Einführung des Tankrabattes wieder gestiegen. So kosteten Super und Diesel am 1. Juni im Durchschnitt etwa 1,92 Euro. Schon am Donnerstag, den 2. Juni, stiegen die Preise auf 1,94 Euro pro Liter. Am Montag lag der Preis dann schon wieder bei 2 Euro für Super. Vom Tankrabatt von 35,2 Cent pro Liter Super keine Spur. Das bedeutet, dass die Ölkonzerne aktuell nur 60 Prozent des Tankrabatts an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Die restlichen 40 Prozent behalten sie für sich.