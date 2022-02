Kein Ende der hohen Spritpreise in Sicht: So könnt ihr trotzdem sparen

Die hohen Spritpreise sind für viele Menschen eine Belastung. Superbenzin der Sorte E10 ist in Deutschland derzeit so teuer wie noch nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete Anfang Februar ein Liter zuletzt 1,712 Euro, teilte der ADAC mit. Diesel erreichte mit 1,640 Euro pro Liter ebenfalls einen neuen Rekord.

Beim jüngsten ADAC-Vergleich der Kraftstoffpreise in den Bundesländern vom 18. Januar war Tanken in Thüringen und Sachsen-Anhalt besonders teuer. Sachsen landete im unteren Mittelfeld. Doch die Preisentwicklung ist sehr dynamisch. So zahlt man beispielsweise in Gera aktuell den bundesweit zweitniedrigsten Preis für Diesel (1,607 Euro) und Benzin (1,682 Euro). Auch in Dresden und Magdeburg ist es vergleichsweise günstig. Der ADAC empfiehlt daher: