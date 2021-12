Darum könnte es sich lohnen, den Tank jetzt noch mal voll zu machen

Der Liter Benzin bei 1,60 Euro, Diesel bei 1,50 Euro: Die Spritpreise ziehen laut ADAC jetzt kurz vor Heiligabend langsam wieder an. In den ersten Dezemberwochen waren sie nach erstmals nach langer Zeit etwas nach unten gegangen. Die Ursache dafür waren nach Angaben des Automobilclubs die sinkenden Ölpreise an den weltweiten Märkten.

2022 steigt die CO2-Abgabe weiter

Bildrechte: IMAGO / Rolf Poss Pünktlich im neuen Jahr könnten die Preise an den Tankstellen nochmal etwas nach oben springen. Anfang 2022 steigt die CO2-Steuer von 25 auf 30 Euro pro Tonne CO2. Damit könnten sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und des ADAC Benzin und Diesel um 1,5 Cent pro Liter verteuern. Andere Experten gehen in der Süddeutschen Zeitung und in der Auto Motor und Sport von Preissprüngen von acht bis zehn Cent pro Liter aus. Zum Vergleich: Anfang 2021 wurde die Abgabe eingeführt und damit wurden erstmal 25 Euro pro Tonne CO2 fällig. Damals gingen die Spritpreise an manchen Tankstellen gleich um bis zu zehn Cent nach oben.

Tanken in Polen wird wahrscheinlich nochmal deutlich günstiger

Die polnische Regierung hat wegen der hohen Inflation ab dem 20. Dezember die Steuer auf Kraftstoff gesenkt. Das soll für fünf Monate lang gelten. Zudem entfällt in Polen vom 1. Januar bis Ende Mai die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel. Regierungschef Mateusz Morawiecki sagte dazu letzte Woche:

Heute stellen wir ein großes Steuersenkungsprogramm zur Abmilderung der Inflationsfolgen vor.

Davon profitieren auch Autofahrer aus Deutschland, die in Polen tanken. Wie weit aber durch die Steuersenkungen die Preise an den Tankstellen wirklich sinken, ist derzeit noch nicht absehbar. Mitte Dezember lagen die Spritpreise nach Angaben des Vergleichsportals clever-tanken.de bei Diesel im Schnitt etwas mehr als 20 Cent unter den deutschen Preisen. Bei Benzin waren es sogar mehr als 30 Cent Unterschied.

Kleiner Grenzverkehr weiter möglich

Polen gilt zwar derzeit als Corona-Hochrisikogebiet. Wer aus dem Land nach Deutschland kommt, muss sich digital anmelden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss 14 Tage in Quarantäne. Für den sogenannten kleinen Grenzverkehr – weniger als 24 Stunden in Polen – gelten diese Regeln aber nicht. Die hat Sachsens Landesregierung online zusammengefasst.

Bildrechte: imago images / Andre März Auch Tschechien gilt laut Robert Koch-Institut seit Mitte November als Hochrisikogebiet. Unser Nachbarland hat Deutschland ebenfalls als Hochrisikogebiet eingestuft. Der kleine Grenzverkehr fürs Tanken etwa bleibt aber von beiden Seiten weiter erlaubt. In Tschechien ist Diesel um bis 15 Cent pro Liter günstiger als in Deutschland. Bei Benzin können die Preisunterschiede bis zu 22 Cent betragen. Autofahrer sollten darauf achten, dass sie aus an anderen EU-Länder nur eine Tankfüllung und 20 Liter extra im Kanister steuerfrei nach Deutschland einführen dürfen.

Preise vergleichen