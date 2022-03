Spritpreise auf Rekord-Niveau: Mit diesen Tipps seid ihr sparsamer unterwegs

Im Dauerbetrieb von einer Stunde verbraucht ein Scheibenwischer beispielsweise 0,15 Liter Sprit pro Stunde. Nun können wir auf den natürlich nicht verzichten, wenn es wirklich heftig regnet. Dafür können wir aber bei der Sitzheizung einiges einsparen. Die verbraucht nämlich bei einer Stunde Betrieb ganze 0,4 Liter Sprit. Noch deutlicher wird es bei der Klimaanlage. Die verbraucht im Schnitt 1,5 Liter Sprit pro Stunde. An diesen Stellen lässt sich also gut etwas Sprit einsparen in Zukunft.

Um immer die besten Tankpreise in der Umgebung zu finden, sind diverse Apps sehr hilfreich. Und neben dem günstigsten Preis, gibt es in vielen Apps auch noch ein paar versteckte Funktionen.

Mehr Tanken zeigt euch beispielsweise durch eine Spritpreisprognose den besten Zeitpunkt an, um günstig tanken zu können. Außerdem könnt ihr einen individuellen Preisalarm einstellen, der euch erinnert, wenn euer Grenzpreis an Geld, das ihr ausgeben wollt, erreicht wird.

Ein Luftturbo in Form eines speziellen Ventils oder ein kleines Gebläse soll mehr Luft in den Motor drücken und so die Verbrennung optimieren. Allerdings liegt das Einsparpotenzial bei diesen Geräten eher bei null, so sagen Experten. Das liegt daran, dass Motoren mit Sensoren ausgestattet sind, die die Masse an Luft, die in den Motor gelangt, messen und anpassen.