Witwe von Chester Bennington startet neue Kampagne gegen Depressionen

Dass es umso wichtiger ist, die Anzeichen zu erkennen und Menschen mit Depressionen zu helfen, dafür setzt sich Chesters Witwe Talinda seit seinem Tod ein. Etwa mit der Kampagne "320 Changes Direction". Anlässlich des "World Suicide Prevention Days" startet am 10. September eine neue Kampagne in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - und der gesamten Linkin Park-Familie.