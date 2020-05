Take That und Robbie Williams haben sich für ein Konzert wieder zusammengerauft

schrieb Robbie Williams in der Ankündigung. Und auch seine Bandkollegen freuen sich, dass Robbie wieder mit dabei ist. Echte Fans werden aber stutzig werden, denn einer fehlt: Jason Orange soll nicht mit von der Partie sein. Er hatte sich schon 2014 aus Take That zurückgezogen. Eine richtige Reunion mit allen fünf Mitgliedern bleibt also weiter aus.