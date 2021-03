Take That singen wieder zusammen

Band-Mitglied Gary Barlow hat seine Freude am Gesang nicht verloren. In sozialen Netzwerken hatte er eine Reihe gestartet, bei der er mit anderen Künstlern zusammen performt. Für diese Woche hatte er einen ganz besonderen Auftritt angekündigt.

Barlow versprach einen Auftritt mit Menschen, die er schon lange kennt. Dieses Versprechen löste er ein. In dem Video tauchen nach und nach seine Band-Kollegen Howard Donald und Mark Owen auf. Zusammen singen sie den Song „Never Forget“. Den Hit hatte die Band 1995 auf ihrem Album "Nobody Else" herausgebracht. Mit einem erwachsenen Auftreten, aber dennoch einer spürbaren Leichtigkeit und Euphorie haben sie ihre Gesangs-Parts mit der Kamera gefilmt und sie in einem Video zusammengeschnitten. Der Auftritt zu Hause im Wohnzimmer fühlt sich so an, als könnte er auch auf der großen Showbühne vor einem noch größeren Publikum stattfinden. Kommt da noch mehr?