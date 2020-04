Beide waren in ihrem eigenen zu Hause und haben dort gespielt und gesungen. Das Ergebnis ist der Song "Shame". Den haben sie in dieser speziellen Version als Video auf Instagram hochgeladen. Der Song hat für die Fans von Take That eine große Bedeutung. Denn es war vor zehn Jahren die erste Zusammenarbeit der beiden, seit Robbie Williams im Jahr 1995 die Band Take That verlassen hatte. Jetzt eine neue Version des Songs zu hören, ist also etwas ganz Besonderes!