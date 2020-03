Wie das Tagebuch der Anne Frank um die Welt ging

Die Übersetzerin nimmt sich viele Freiheiten mit dem Text. So stellt sie ihn bespielsweise so um, dass nicht ersichtlich wird, dass die Franks eigentlich Deutsche sind. Stellen, in denen sich Anne abschätzig über Deutsche äußert, streicht sie kurzerhand. Die Übersetzung erscheint 1950. Fünf Jahre später folgt die Taschenbuchausgabe, für die ein neues Vorwort geschrieben wird. Darin bleibt die Verfolgung und Ermordung der Juden unerwähnt.

In den USA gelingt der Durchbruch dagegen vor allem, weil Eleanor Roosevelt - damals First Lady - das Vorwort schreibt und geschickt Rezensionen in großen Zeitungen platziert werden. Das Buch wird zum Bestseller. Und natürlich lassen auch die ersten Adaptionen nicht auf sich warten. Schon in den frühen 50ern entsteht in den USA die erste Bühnenversion. 1959 kommt dann der erste Film in die Kinos. In der Hauptrolle: Die damals 19-jährige Millie Perkins.