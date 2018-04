Tag der Frisuren Timo Close trägt die Frisuren der Stars

30.04.2018 | 08:25 Uhr

Wir wussten es schon immer: Er kann alles tragen! Timo Close von MDR JUMP am Vormittag ist unser Vorbild in Sachen Haartrends. Zumindest: Wenn er Haare auf dem Kopf hätte, würde ihm alles stehen. Das beweist er am Tag der Frisuren.