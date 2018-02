In Deutschland ist die 112 schon seit mehr als 40 Jahren die zentrale Nummer, über die Krankenwagen, Feuerwehr oder Krankenwagen gerufen werden. Ende 2008 hat sich dann auch die Europäische Union auf die 112 als Notrufnummer geeinigt. Sie ist in allen EU-Ländern kostenfrei aus dem Festnetz und von allen Handys erreichbar. Auch in der Türkei, in Russland und selbst in den USA kommt über die 112 schnelle Hilfe. In den Vereinigten Staaten wurde extra eine Umleitung von der dort gültigen 911 eingerichtet. Damit müssen deutsche Urlauber im Ernstfall nicht erst lange nach der richtigen Notrufnummer suchen.

Was ist wo passiert und wie viele Verletzte gibt es?

Allerdings kennen laut regelmäßigen Umfragen noch immer viele EU-Bürger die 112 nicht. Daher machen das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die EU-Kommission am 11. Februar regelmäßig auf die lebenswichtige Notfallnummer aufmerksam. Der Tag passt, weil er die 11 und die 2 im Datum hat. Außerdem hat die EU eine Übersicht der Notrufnummer 112 in allen Ländern zusammengestellt.

Bildrechte: IMAGO Damit die richtige Hilfe schnell kommt, sollten Anrufer immer die wichtigsten Fakten am Telefon durchgeben: Was ist wo passiert, wie viele Menschen wurden verletzt und was für Verletzungen müssen behandelt werden? Am Tag des Notrufs weisen die Retter zudem noch einmal drauf hin, dass die 112 keine allgemeine Auskunftsnummer ist. Immer wieder werden Mitarbeitern der Rettungsstellen Fragen zu Öffnungszeiten von Ämtern oder zur Müllabfuhr gestellt. Das blockiert die Leitung für Notfälle.

Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Retter

Zum Tag des Notrufs weisen viele Rettungsverbände noch einmal darauf hin, wie wichtig Erste Hilfe ist. Bei akuten Verletzungen nach einem Unfall oder einem Unglück seien besonders die ersten Minuten wichtig. Nach Studien des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) könnten zehn Prozent aller Unfalltoten noch leben, wenn jemand schnell Erste Hilfe geleistet hätte. Zudem könnten nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) pro Jahr 10.000 Menschen mehr eine Herzattacke überleben, wenn mehr Laien reanimieren würden. Falk Stirkat ist Notarzt aus Jena und hat passend zum Tag des Notrufs das Buch "25 Notfälle und wie Sie darauf reagieren“ herausgebracht. Er sagt:

Wenn sie auf der Straße beobachten, wie es jemand zusammensackt oder ohnmächtig wird, dann ist es ihre Pflicht, erste Hilfe zu leisten. Und zwar im Rahmen ihrer Möglichkeiten.