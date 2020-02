Was passiert, wenn der Notruf umsonst kommt?

Hauptinhalt

Zuletzt aktualisiert: 10.02.2019 | 14:30 Uhr

Am 11. Februar ist Tag des europäischen Notrufs. Was vielen nicht bekannt ist: In ganz Europa gilt die Notrufnummer 112. Doch auch andere Service- und Notfallnummern sollte man kennen.