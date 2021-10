Tag des Morgenmuffels: Wir können nichts dafür!

Bildrechte: imago images/LightFieldStudios

Wer sich selbst zu den Morgenmuffeln zählt, könnte mit ein paar nützlichen Tipps in Zukunft leichter in den Tag starten. Wichtig ist es, genug Zeit zum Aufstehen einzuplanen. So wird Stress vermieden, denn Stress verschlechtert die Laune ganz automatisch. Kalt abduschen nach dem Aufstehen soll auch helfen. Der Körper fährt durch das kalte Wasser direkt einen Gang höher und wird munter. Auch Licht ist förderlich. Das hemmt die Produktion des körpereigenen Schlafhormons Melatonin. Mit am wichtigsten ist aber die Einhaltung von Ritualen. So gewöhnt sich der Körper schneller an Umstellungen beispielsweise des Biorhythmus. Einfach mal mit einer Tasse Tee oder Kaffee jeden Morgen zum Frühstück an den Tisch setzen und eine Zeitung lesen - dann kann der Tag doch nur gut werden.