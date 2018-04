Er heißt Manchinelbaum und kommt (zum Glück) in der Karibik vor. Die kleinen Äpfelchen, die daran wachsen sollte man auf keinen Fall essen, das kann tödlich enden. Man sollte auch nicht Schutz vor Regen unter ihm suchen, denn der Baum sondert dann eine milichige Flüssigkeit ab, die sich mit dem Regenwasser vermischt und dafür sorgen kann, dass sich schmerzhafte Blasen auf der Haut bilden. Sie greift sogar Autolack an. Achja, verbrennen sollte man ihn auch nicht, denn vom Rauch kann man blind werden.

Bäume und Pilze sind in manchen Fällen sowas wie beste Freunde. Eine Pilzsorte siedelt sich zum Beispiel auf Baumwurzeln an und hilft den Bäumen, mehr Wasser aufzusaugen. Im Gegenzug bekommt der Pilz was von der Energie ab, die bei der Fotosynthese hergestellt wird. Die Pilze wiederum verbinden verschiedene Bäume miteinander. Darüber können Bäume überschüssiges Kohlendioxid an andere umstehende Bäume abgeben.