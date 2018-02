Eine wärmende Suppe gegen die Kälte Ein Leipziger hilft Obdachlosen

Dieses Schild hat der Käseverkäufer René Lang an seinem Käsewagen angebracht. Denn in der Leipziger Innenstadt sieht er oft obdachlose Menschen, die sich in der kalten Jahreszeit in Geschäften und Hauseingängen aufwärmen wollen. Doch oft werden sie von der Security weggeschickt. Deshalb will er helfen: