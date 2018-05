Ob im Supermarkt oder Einrichtungshaus: Immer mehr Geschäfte setzen auf Selbstbedienungskassen. Mittlerweile gibt es in Deutschland laut EHI Retail Institut, dem Forschungsinstitut des deutschen Einzelhandels, schon rund 65 Prozent mehr Sebstzahlerkassen als noch vor zwei Jahren. Das Prinzip ist simple: Statt an einer Kasse von einer Kassiererin abkassiert zu werden, scannt der Kunde seine Produkte selbstständig ein und bezahlt anschließend.

Der Handel sieht Vorteile in SB-Kassen: Sie sparen Platz im Laden, so dass mehr Kassen aufgestellt werden können, was für die Kunden Wartezeiten in der Schlange verringern soll. Personalkosten sollen hingegen eher nicht gespart werden, denn auch Selbtzahlerkassen brauchen Personal: Beispielsweise brauchen Kunden Bedienungshilfe; Zigaretten und harter Alkohol dürfen nur mit Freigabe durch das Personal verkauft werden. Zudem droht die Gefahr, dass die Kunden nicht alles oder falsche Produkte einscannen. Auch das muss durch Personal kontrolliert werden. Verdi dagegen bezweifelt diese Argumentation und geht davon aus, dass mit SB-Kassen durchaus Arbeitsplätze eingespart werden sollen.