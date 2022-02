Super Bowl 2022: Diese Halbzeitshow könnte legendär werden

In der Nacht von Sonntag, dem 13. Februar, auf Montag, den 14. treffen treffen die Cincinnati auf die Los Angeles Rams und spielen um den diesjährigen 56. Super Bowl Titel im amerikanischen Football. Für Unterhaltung in der Halbzeitpause sorgen in diesem Jahr unter anderem die Hip-Hop Superstars Snoop Dogg und Dr. Dre und versprechen Großes von ihrer Show. kündigt im Interview sogar ganz unbescheiden die beste Halbzeitshow aller Zeiten an!