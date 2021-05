Süchtig in der Pandemie

In der Corona-Pandemie hat sich der Alkoholkonsum verändert. Das steht in einem Bericht der OECD, der am Mittwoch erschienen ist. Dort wird davor gewarnt, dass die Pandemie zu übermäßigem Alkoholkonsum führen könnte. Übermäßiger Alkoholkonsum sei nach traumatischen Ereignissen durchaus üblich - das erhöhe das Risiko zum Griff zur Flasche.