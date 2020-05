Fahrverbot bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h in einem Ort? Im Bundestag wurde bereits darüber diskutiert , ob einige Änderungen rückgängig gemacht werden sollten. Die schnellen Fahrverbote seien unverhältnismäßig, heißt es laut dpa auch aus dem Verkehrsministerium. Deshalb soll an den Regelungen etwas geändert werden. Was genau, ist noch nicht bekannt. Demnach solle damit auch die Akzeptanz in der Bevölkerung steigen. Denn viele Menschen empfinden die neuen Strafen als zu hart. Die Onlinepetition „Führerschein-Falle der StVO-Novelle rückgängig machen“ hat bereits über 140.000 Unterstützer vereinen können. Auch auf unserer MDR JUMP-Facebookseite kommentieren viele Nutzer.

Die maximale Strafe für Geschwindigkeitsübertretungen liegt in Deutschland bei 280 Euro und zwei Punkten in Flensburg. Das ist weniger als im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa. Auch bei anderen Vergehen zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Zum Beispiel kostet das Fahren ohne Gurt in Deutschland 30 Euro Strafe. Wer dagegen in Dänemark vergisst, den Gurt anzulegen, ist schnell 200 Euro los.