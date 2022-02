So stürmisch wird das Wochenende in Mitteldeutschland

Wir haben das Sturmtief "Ylenia" gerade erst hinter uns gelassen, da droht schon der nächste Sturm - und der könnte sogar noch doller werden. "Zeynep" heißt das neue Sturmtief und zieht von der Nordsee herauf. Wie stürmisch es am Wochenende bei uns im Osten wirklich wird, hat Meteorologe Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst im MDR JUMP-Interview erzählt:

Die stärksten Böen sollen uns im Laufe der Nacht auf Samstag und am Samstagvormittag. Vor allem in den nördlichen Landesteilen, Altmark und Börde sowie im oberen Bergland können Stürme mit Stärke 10 auftreten. Doch auch in den restlichen Teilen Mitteldeutschland können Sturmböen erwartet werden.