Stürmisches Wetter: Bleibt es so ungemütlich?

Auch wenn beispielsweise der Mittwoch ungemütlich begonnen hat: Am Nachmittag soll es sich auflockern und die Sonne zum Vorschein kommen. Zusätzlich steigen die Temperaturen an. Allerdings bleibt es in den kommenden Tagen und auch am Wochenende sehr wechselhaft. Teilweise kann es regnen und in den höheren Lagen auch schneien, mal wird es aber auch sonnig. Was auch bleiben wird, ist das immer wieder stürmische Wetter. Auch die Temperaturen bleiben auf einem ähnlichen Niveau, erklärt das MDR Wetterstudio.