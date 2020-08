Sturmtief Kirsten sorgt für zahlreiche Einsätze

Mit dem Schrecken kam ein 31-jähriger Autofahrer in Plauen im Vogtland davon. Ein herabfallender Ast war am Mittwoch auf das Dach seines Autos gekracht. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei in Zwickau heute mitteilte. Der Schaden am Auto: etwa 4000 Euro.

Vor allem umgestürzte Bäume

Auch in Sachsen-Anhalt zählte die Polizei einige umgestürzte Bäume und herabfallende Dachziegel. Die Feuerwehr habe in allen Fällen schnell reagiert, sodass es keine größeren Behinderungen gegeben habe, sagte eine Polizeisprecherin in Halle. Im Raum Salzwedel sei zwischenzeitlich Erde von einem Feld auf eine Straße gespült worden, so die Polizei Stendal. "Das eine Schlammlawine zu nennen, wäre aber übertrieben." Bei Wust im Kreis Stendal habe ein umgestürzter Baum kurzzeitig die Bundesstraße 188 blockiert. "Aber das war alles in Anzahl und Größe überschaubar."

Sturmtief "Kirsten" hat bei uns im Osten seine Spuren hinterlassen, wie hier in Weimar. Bildrechte: MDR / Grit Hasselmann Zwischen Schlaitz und Bitterfeld hatten umgestürzte Bäume die Oberleitungen beschädigt, so der Energieversorger EnviaM. Deswegen waren ab Mittwochmittag zahlreiche Haushalte im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ohne Strom. Bis zum Nachmittag war das Problem zum Großteil aber wieder behoben.

Auf dem Brocken wurde der Spitzenwert des Sturms gemessen: 131 Kilometer pro Stunde. "Das ist volle Orkanstärke", sagte Cathleen Hickmann vom DWD.

Vorsichtsmaßnahmen in Thüringen

Mit Schließungen hatte sich Thüringen auf das Sturmtief vorbereitet. So war zum Beispiel der Beginn des Weimarer Kunstfestes auf Donnerstag verschoben worden. In zahlreichen Städten, darunter Erfurt, Gera oder Gotha, waren Parks, Freibäder und Friedhöfe geschlossen worden. In weiser Voraussicht: Auch in Thüringen mussten die Feuerwehren wegen umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Ästen und heruntergefallenen Dachziegeln ausrücken. So stürzte etwa auf dem Hauptfriedhof in Erfurt wegen "Kirsten" ein Baum um. In der Stadt wurde eine Böe mit 96,5 Kilometern pro Stunde gemessen.

Größere Verwüstungen gab es nach derzeitigem Stand aber nicht.