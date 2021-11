Studie: Verhaltensnoten in der Schule sind bedeutungslos

Ist euch das auch schon mal so ergangen? Auf dem Zeugnis glänzen nur gute Zensuren, doch die Verhaltensnoten stechen wie ein Dorn ins Auge. Die sogenannten „Kopfnoten“ für das Arbeits- und Sozialverhalten im Klassenraum dürfte wohl jeder von uns kennen. Eure Kinder müssen sich vielleicht irgendwann nicht mehr damit rumärgern. Eine neue Studie hat jetzt nämlich festgestellt, dass man sie genauso gut einfach abschaffen könnte.

Das Münchner ifo-Institut hat untersucht, was die Verhaltensnoten im Zeugnis über den späteren beruflichen Erfolg aussagen. Dafür haben die Forschenden Daten aus Bundesländern genutzt, in denen sich die Kopfnoten-Praxis änderte, wo diese Zensuren also entweder abgeschafft oder erneut eingeführt wurden. Dabei wurden drei Datensätze untersucht.