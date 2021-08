Studie: Sitzordnung in der Schule schafft Freundschaften

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Leipzig, der University of Wisconsin-Madison in den USA und des Center for Social Sciences in Budapest haben eine Feldstudie mit rund 3000 Schülern der 3. bis 8. Klassen in Ungarn durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen wurden in ihren Klassenzimmern zufällig nebeneinander platziert. Nach einem halben Jahr sollten sie dann angeben, wer ihre besten Freundinnen und Freunde sind. Der Ausgangsgedanke der Wissenschaftler war dabei folgender: