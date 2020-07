Studie: Mülltrennung funktioniert immer noch nicht richtig

Die Deutschen produzieren nur noch rund halb so viel Restmüll wie vor 35 Jahren, verglichen mit den alten Bundesländern. Das hat das Umweltbundesamt in einer groß angelegten Hausmüllstudie festgestellt. Insgesamt wurde der Inhalt von mehr als 2.800 Mülltonnen händisch sortiert und untersucht. Die letzte derartige Studie war 1985 in der alten Bundesrepublik durchgeführt worden.