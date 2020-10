Mal liegen bleiben: 11.000 Euro für zwei Monate Bettruhe

Einfach mal liegen bleiben, nichts machen und trotzdem Geld verdienen. Was sich anhört wie ein Traum, ist tatsächlich ein Angebot des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. In Köln sucht das Zentrum für eine Studie zwölf Männer und zwölf Frauen, die sich für zwei Monate in Bettruhe begeben. Für die vollständige Teilnahme verspricht das DLR 11.000 Euro Aufwandsentschädigung.