Stromberg ist wieder zurück!

Stromberg ist zurück – und das für den guten Zweck. Das Büro-Ekel taucht in sechs neuen Filmchen auf, die aktuell unter anderem bei ProSieben, Sky oder ComedyCentral laufen, so die Produktionsfirma Brainpool. Außerdem findet man die Filme auch im „MySpass“-Netzwerk, beispielsweise bei YouTube.

Auch in der Welt von Bernd Stromberg ist die Pandemie angekommen. Der zeigt sich aber überhaupt nicht überzeugt von der Impfung. In den Werbeclips denkt er sich ein Zitat von Einstein aus („Impfen ist was für Feiglinge“) und sagt, dass er sich ja wohl nicht vorsorglich impfen lasse, da könne man „auch das Parkett rausreißen, um zu gucken, ob darunter noch ein Teppich ist.“ In gewohnter Manier vergleicht er die Impfung mit Leberwurst und meckert vor sich her, bis schließlich eine Stimme aus dem Off seine Einwände widerlegt.