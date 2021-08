Strengere Regeln für Hundehalter geplant

Einsamkeit und Homeoffice haben viele im letzten Jahr zur Anschaffung eines Vierbeiners verleitet. Tierheime in ganz Deutschland blickten bereits im Juni voller Sorge in die Zukunft: Was passiert mit den ganzen Tieren, wenn die Normalität komplett einkehrt? Auch die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mahnt: Die Tiere dürfen nicht vernachlässigt werden. Deshalb will sie nun die Vorschriften für die Hundehaltung und den Zoofachhandel in Deutschland verschärfen.