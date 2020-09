Kommende Woche: Streiks im öffentlichen Personennahverkehr

Mit Beginn der Frühschicht sollen in den jeweiligen Betrieben die Beschäftigten dann die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte unter anderem einheitliche Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen.

Neben den bundeweiten Forderungen kämpft die Gewerkschaft in Thüringen für 7,5 Prozent mehr Lohn. In Sachsen soll eine "spürbare Gehaltsanhebung und Sonderzahlungen für langjährig Beschäftigte" erkämpft werden. In Sachsen-Anhalt soll der Stundenlohn um 1,50 Euro angehoben werden.