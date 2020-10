Warnstreiks bei Bus und Bahn am Donnerstag: Nur in Sachsen

Wer für die Fahrt zu Arbeit oder zur Schule auf Busse und Bahnen angewiesen ist, sollte sich für den Donnerstag schon zeitig um Ersatz kümmern: Die Gewerkschaft Verdi hat für den 15. Oktober erneut zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Busse und Bahnen sollen dann vom Morgen an nicht fahren.

Nur Streiks in Sachsen geplant

Anders als beim letzten Streik im Nahverkehr Ende September ist diesmal nur Sachsen betroffen. Sachsen-Anhalt und Thüringen werden nicht bestreikt, so Verdi auf Nachfrage von MDR JUMP. Folgende Städte und Verkehrsbetriebe im Freistaat sind betroffen:

Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB)

LeoBus GmbH Leipzig

Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB)

Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG)

Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ)

Plauener Straßenbahn GmbH (PSB)

In Leipzig und Dresden soll von Dienstbeginn bis 19 Uhr im Nahverkehr gestreikt werden, in den anderen drei Städten ganztägig. S-Bahnen, etwa in Leipzig oder Dresden, sind laut den Plänen nicht betroffen.

Nullrunde angeboten

Als Grund für den erneuten Streik im Nahverkehr nannte Verdi-Verhandlungsführer Gerd Doepelheuer das Angebot der Arbeitgeber vom Montag. Das verdiene nicht einmal die Bezeichnung "Angebot", so Doepelheuer:

Es grenzt an Verhöhnung der Beschäftigten, wenn für Juli 2020 bis Februar 2021 eine Nullrunde angeboten wird und danach die Vergütungen um jährlich 1 Prozent (ab 01.03.21 und ab 01.03.22) steigen sollen.

Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte unter anderem einheitliche Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen. Dafür sollten die Verträge in den einzelnen Regionen um eine bundesweite Tarifregelung ergänzt werden. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände lehnt das bislang ab. In Sachsen solle die Wochenarbeitszeit von aktuell 39 auf 38 Stunden abgesenkt werden, so die Gewerkschaft.

Warnstreik in Halle/Saale für Mittwoch geplant

In Sachsen-Anhalt plant Verdi für diese Woche keine Streiks im Nahverkehr. Am Mittwoch sind aber die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Halle aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Bestreikt werden sollen etwa die Stadtverwaltung, die Saalesparkasse oder die Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH.