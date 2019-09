Straßenausbaubeiträge - bald ganz abgeschafft?

Der Landtag in Erfurt hat beschlossen – ab dem 1. Januar 2019 sind die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Wenn eine Thüringer Gemeinde jetzt sagt – wir machen die Straße neu – dann können Anwohner auch nicht mehr an den Kosten beteiligt werden. Das Land muss einspringen – das sind pro Jahr geschätzte 15 bis 25 Millionen Euro.

In Sachsen kann eine Stadt oder ein Dorf selbst entscheiden, ob sie Anwohner zur Kasse bittet – Dresden und Leipzig z.B. haben die Beiträge schon offiziell abgeschafft. Und im Freistaat hat sich im Wahlkampf die SPD dafür eingesetzt, die umstrittenen Beiträge in ganz Sachsen abzuschaffen. Ob das jetzt wirklich kommt ist völlig offen, heißt es auf Anfrage von MDR JUMP aus der SPD und aus dem Finanzministerium. In Sachsen beginnen erst nächste Woche die Sondierungsgespräche für eine mögliche Regierungskoalition. Bis zu einer endgültigen und sachsenweiten Entscheidung muss man sich also noch etwas gedulden.