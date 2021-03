So wenige Frauen-Namen stehen auf Straßenschildern

Maximal zehn Prozent aller nach Personen benannten Straßennamen sind weiblich. Das ergab die Stichprobe einer Umfrage von MDR JUMP unter einigen Städten in Mitteldeutschland. Auch die absoluten Zahlen klingen niedrig: In Jena gibt es 29 weibliche Straßennamen, in Magdeburg sind es 46, in Dresden etwa 100.