Stiftung Warentest: Was taugen Strohhalme zum Wegknabbern?

Getestet wurden 6 verschiedene Strohhalme auf Getreide-, Stärke- und Zuckerbasis: Knusperhalm, die Pasta Trinkhalme und die Superstraw Essbare Trinkhalme von Wisefood, Strohhalme aus Reis & Tapioca Mix von The Q Life Premium, die Edible Straws Cinnamon und die Edible Straws Neutral von Sorbos.



Test 1

Mit kalter Cola und heißem Wasser wurde gemessen, wie lange die Halme im Getränk durchhalten.Und nicht alle bleiben in Form, bis das Glas leer ist. Die Zucker-Halme haben bei diesem Test am schlechtesten abgeschnitten. Nach nur 15 Minuten waren diese komplett abgeknickt und unbrauchbar. Der Pastahalm von Wisefood schafft eine gute Stunde. Bei den Trinkhalmen auf Stärkebasis gab es große Unterschiede. Trotzdem hielten sie teilweise für bis zu vier Stunden.



Test 2

Anschließend mussten die Trinkhalme den Geschmackstest bestehen. Dabei wurde festgestellt, dass alle Röhrchen einen sehr leichten Geschmack an Wasser abgeben. Doch auch der Geschmack der Halme an sich wurde getestet. Die drei Getreideprodukte ließen sich dabei am besten wegknabbern. Sie werden als "röstig-knusprig" beschrieben. Die Röhrchen von Wisefood schmeckten "nach kalter Makkaroni beziehungsweise nach Pasta mit Apfel". Und auch hier sind die Strohhalme auf Zuckerbasis auf Platz 3. Stiftung Warentest rät vom Kauf ab: