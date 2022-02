Tanken wird günstiger - zumindest in Polen

Die Fahrt an die Tankstelle ist für uns in den vergangenen Monaten sehr teuer . Die Preise für Benzin und Diesel sind immer weiter angestiegen oder verweilen auf hohem Niveau. Seit Dezember 2020 sind die Preise für Benzin um mehr als 40 Cent angestiegen. Anders ist die Situation, wenn wir in eines unserer Nachbarländer blicken.

Die Preise für Benzin und Diesel zeigen in Polen in die andere Richtung: Es wird immer günstiger. Seit einigen Wochen ist die Kraftstoffsteuer weggefallen. Jetzt wurde auch die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel gesenkt. In Polen möchte man damit die wirtschaftlichen Folgen der Inflation abfedern. Die Mehrwertsteuer auf Benzin wurde zum 1. Februar von 23 Prozent auf acht Prozent vorübergehend gesenkt. So sollen die Menschen so finanziell entlastet werden. Die Regelung gilt für sechs Monate. Ein Liter Super soll dadurch etwa 50 Cent bis 65 Cent günstiger sein, als in Deutschland.