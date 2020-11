Sternschnuppen & lange Nächte: Das gibt’s am Sternenhimmel im Dezember

Alle 20 Jahre gibt es die sogenannte „Große Konjunktion“. Am 21. Dezember wird der Riesenplanet Jupiter den Saturn überholen. Da sie sich zu diesem Zeitpunkt sehr nahe stehen, wirkt es so, als wäre es ein heller Doppelstern. Dieses Schauspiel ist in Mitteldeutschland allerdings nicht sehr lange zu beobachten. Etwa 18:30 Uhr verschwinden beide unter dem Horizont.

Erst wird der Mond den Punkt erreichen, an dem er zu der Erde den größten Abstand besitzt. Direkt an Heiligabend wird er 405.010 Kilometer von uns entfernt sein. Einige Tage später wird es dann am Himmel besonders hell. Kurz vor dem Jahreswechsel, am 30. Dezember, wird es einen Vollmond geben. An diesem Tag stellt sich die Erde direkt zwischen Sonne und Mond. Die volle Stärke wird er um 4:28 Uhr erreichen.