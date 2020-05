Bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunde am Mai-Himmel

Dann sind am Sternenhimmel voraussichtlich besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Verantwortlich dafür sind die Eta-Aquariden oder Mai-Aquariden. Sie sind nach dem hellsten Stern des Sternbildes Wassermann benannt: der Eta Aquarii. Es handelt sich dabei um einen Meteorstrom, der im Mai über den Himmel fliegt, wenn sich die Erde durch die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen bewegt. Am Ende dieser Woche kann man bis zu 50 Meteore pro Stunde in der Atmosphäre verglühen sehen. In Mitteleuropa ist der Sternschnuppenstrom allerdings nur in den letzten Stunden vor Anbruch der Morgendämmerung zu beobachten. Die beste Zeit liegt zwischen 2:00 Uhr und 2:30 Uhr morgens.