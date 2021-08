Der Sternhimmel im September 2021

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und es wird zeitiger dunkel. Ideal also, um den Nachthimmel zu bewundern. Am 22. September überschreitet die Sonne den Himmelsäquator um 21.21 Uhr in südlicher Richtung, der Herbst beginnt. Tag und Nacht sind je 12 Stunden lang - die Tagundnachtgleiche tritt ein. Die Sonne geht dabei exakt im Osten auf und im Westen unter.