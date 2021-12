Professionelle Sterneliebhaber gesucht!

Touristen aus ganz Deutschland kommen das ganze Jahr über für unterschiedlich gestaltete Führungen in die Rhön. Dort befindet sich das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön – eine beeindruckende Naturlandschaft im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen. Dort kann man Wandern, Radfahren oder Skilaufen, sich über Arten- und Naturschutz informieren und dabei regionale Produkte genießen. Im Biosphärenreservat befindet sich auch der Sternenpark Rhön . In mondlosen Nächten kann man hier natürliche Nachtlandschaften erleben und einige Tausend Sterne, die Milchstraße, das Zodiakallicht und andere schwache Himmelsobjekte sehen.

Der Sternenpark Rhön sucht Menschen, die astronomisch, naturkundlich und kulturell interessiert sind und sich der heimischen Natur und ihrem Schutz und Erhalt verbunden fühlen. Vorkenntnisse in Astronomie sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Ein gewisser Grad an körperlicher Fitness ist für die 2-stündigen Wanderungen durch das Rhöner Mittelgebirge ebenfalls notwendig.

Den Bewerbenden sollte also klar sein, dass der Job als Sternenparkführer oder -führerin in Einklang mit ihrer momentanen Berufssituation stehen muss. Die Führungen finden oft am Wochenende statt. Wer viele Wochenend- und Nachtschichten macht, fällt also eher raus.