Sterne im Juni: Das hält der Nachthimmel bereit

Der Sommeranfang steht vor der Tür und mit ihm auch der längste Tag des Jahres. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne dann für eine Weile nicht mehr unter. Das gibt es in unseren Breiten zwar nicht, dafür aber ein paar schöne Dinge, die wir am Nachthimmel beobachten können.

Größter Vollmond

Schon am 14. Juni können wir den größten Vollmond des Jahres bewundern. An diesem Vollmond-Tag ist der Mond in diesem Jahr der Erde am nächesten. Im Vergleich zum "kleinsten" Vollmond, den wir beobachten können, erscheint dieser Supervollmond etwa 13% größer.

Sommersonnenwende

Am 21. Juni ist Sommersonnenwende, also der längste Tag des Jahres. Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang liegen ganze 16 Stunden. Doch früh aufstehen lohnt sich! Denn gegen 4:15 Uhr lassen sich Venus, Mars, Jupiter und Saturn in Ostrichtung bewundern.

Dazu kommt das breite Band der Milchstraße mit der dichtesten Ansammlung von Sternen, welches steil am Horizont hinauf steigt. Ab Mitternacht ist es dunkel genug, um gegen Monatsende die fast senkrecht stehende Milchstraße im Süden am Himmel entdecken zu können.

Sternschnuppen