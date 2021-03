Supervollmond und Sternschuppen - das bietet der Sternenhimmel im April

Bildrechte: imago images/ blickwinkel

Am 27. April befindet sich ein sogennanter Supervollmond am Himmel. Normalerweise ist der Mond ungefähr 385.000 km von der Erde entfernt. Da er sie auf einer Ellipsenbahn umläuft, ist der Mond mal näher an uns dran und mal ist er weiter weg. Am 27. April 2021 beträgt die Entfernung nur 363.869 km. Dabei muss man jedoch beachten, dass hier die Strecke vom Mittelpunkt der Erde bis zum Mittelpunkt des Mondes errechnet wird. Die tatsächliche Entfernung von unserem Beobachtungsort kann sich nochmal um 6.000 km unterscheiden. Zwar sind die Größenunterschiede nicht mit bloßen Auge zu erkennen, der Mond erscheint uns jedoch größer! Der Vollmond wird gegen 19 Uhr im Osten aufgehen und gegen 7 Uhr im Westen untergehen. Auch wenn dieser Mond als "Pink Moon" bezeichnet wird, ist er nicht rosa. Er bekommt seinen Name von der pinken Flammenblume, die ungefähr zur gleichen Zeit im April blüht.