Der Sternenhimmel im Februar

Die ISS über dem Nil-Delta in Ägypten. Aufgenommen von der SpaceX Crew Dragon Endeavour während eines Rundflugs um die Station im November 2021. Bildrechte: NASA/ Mark Garcia

Der Blick nach oben ist dieser Tage für Himmelsfans bei uns in der Region oft frustrierend. Oft genug versperren Wolken den Blick. Und das nervt ganz besonders, wenn man zum Beispiel die Internationale Raumstation beobachten will. Die fliegt aktuell eigentlich regelmäßig als beeindruckend heller Punkt über unsere Köpfe. Dann taucht sie irgendwo im Westen am Himmel auf und zieht hoch über uns Richtung Osten – bis sie irgendwann ganz plötzlich verschwindet, weil sie in den Schatten der Erde eingetreten ist.

Ein, zwei Mal pro Tag, meist am frühen Abend (die genauen Zeiten findet ihr hier), ist bis zum 3. Februar die Station zu sehen, in der aktuell der deutsche Astronaut Matthias Maurer lebt und forscht. Ab 18. Februar wiederum gibt es Überflüge bei uns in den frühen Morgenstunden. Das heißt: Sehen kann man das alles vom Boden natürlich nur, wenn die Wolkensuppe doch mal aufreißt.

Naja, man kann immer noch auf wenigstens ein paar klare Nächte hoffen. Und dass es die durchaus auch in dieser scheinbar dauernd wolkenverhangenen Zeit gibt, hat Astronaut Maurer gerade selbst bewiesen: Unlängst hat er ein tolles Foto von den Lichtern der Hauptstadt Berlin gemacht und anschließend veröffentlicht.

1350 Jahre brauchte das Licht bis zu uns

Was gibt es sonst noch am Himmel zu bestaunen? Da sind vor allem die klassischen Wintersternbilder, allen voran der Himmelsjäger Orion. Hier lohnt gerade in klaren Nächten ein Blick auf das sogenannte Schwert des Orion, das unterhalb des linken und mittleren Gürtelsterns liegt. Dort befindet sich der riesige Orion-Nebel voller leuchtendem Gas. In gigantischen Wasserstoffwolken entstehen hier neue Sterne. Und obwohl das Gebiet 1350 Lichtjahre von uns entfernt ist, kann man es – in klaren Nächten, wie gesagt – als milchigen Fleck mit bloßem Auge sehen. Auch der Blick durch ein Fernglas lohnt sich.

Beeindruckend ist ja auch die Vorstellung, dass das Licht, was wir dann sehen so etwa im Jahr 672 ausgesandt wurde. Damals wurde in Persien gerade die Windmühle erfunden, Araber entdeckten ein Verfahren zu Herstellung von Seife und in Südamerika waren die Maya ganz groß. Verdammt lange her!

Neben dem Orion ist der blauweiß strahlende Sirius aus dem Sternbild Großer Hund, der hellste Stern des Winters, charakteristisch für den Nachthimmel. Und blickt man Anfang des Monats nach Einbruch der Dämmerung senkrecht nach oben, dann erkennt man das markante W des Sternbildes Cassiopeia. W wie Winter.

Wenig los bei den Planeten

Das ist Merkur, der innerste Planet unseres Sonnensystem. Bildrechte: NASA, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Carnegie Die Planeten machen uns aktuell dagegen nicht allzuviel Freude. Der Merkur ist morgens im Südosten knapp über dem Horizont zu sehen. Auch die Venus erscheint in der Region als Morgenstern, am 12. Februar erreicht sie ihre größte Helligkeit. Einen Tag später trifft sie den Mars, der aktuell aber wegen seiner großen Entfernung leider keine besonders beeindruckende Erscheinung ist. Jupiter ist in den ersten Februartagen noch in der Abendämmerung zu sehen, dann verschwindet er aber – weil er von uns aus gesehen zu nah an der Sonne steht. Der Saturn wird am 4. Februar von der Sonne eingeholt und steht ebenfalls unbeobachtbar am Taghimmel. Erst im März erscheint der Ringplanet dann am Morgenhimmel.

Auch mit Sternschnuppen ist im Februar nicht besonders viel los. Ausnahme sind die Februar- und die Delta-Leoniden. Letztere haben ihren Höhepunkt am 25. Februar und gehen vermutlich auf Trümmerstücke des Asteroiden (4450) Pan zurück.