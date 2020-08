Das könnt ihr im September am Himmel beobachten

Das ganze Jahr über konnten wir schon spannende Ereignisse am Himmel beobachten. Und auch im September ist einiges los. Wichtig für alle Mondfühligen: Am 2. September ist wieder Vollmond. Der Mond zeigt sich dann nicht nur in seiner vollen Pracht, er könnte auch dafür sorgen, dass der eine oder andere nicht so gut schlafen kann.

Mond kreuzt den Mars

Schon wenige Tage später gibt es wieder etwas am Himmel zu sehen! Am 5. September kreuzt der Mond den Mars. Gegen 21.20 Uhr werden Mond und Mars am östlichen Horizont gemeinsam aufgehen, der Mars ist links vom Mond zu sehen. Wenn das Wetter mitspielt, sollten die beiden Himmelskörper gut zu sehen sein, weil der Mond so kurz nach dem Vollmond noch sehr hell scheint.

So leuchtete der Mars am Nachthimmel über Gloucester, Massachusetts im August. Bildrechte: imago images / Cavan Images Am Morgen des 6. September wird sich der Mond dann ab etwa 4 Uhr am Mars vorbeischieben, bis er ihn gegen 6 Uhr komplett verdecken wird. Sobald die Sonne aufgeht, wird das Spektakel aber schwer zu erkennen sein.

Am 17. September ist schließlich Neumond. In diesen Nächten lassen sich andere Planeten und Sterne besonders gut erkennen. Wenige Tage später, am 22. September, steht die Tagundnachtgleiche und damit der Herbstanfang an. Von da an werden die Tage wieder kürzer.

Noch mehr zu sehen im Herbst

Der Herbst bringt uns noch mehr Himmelsspektakel. Am 14. Oktober steht der Mars in Opposition zur Sonne und wird deshalb sehr gut zu erkennen sein. Außerdem erreicht der rote Planet mit 62 Millionen Kilometern seine geringste Entfernung von der Erde.

Ausschau halten nach den Orioniden. Bildrechte: dpa Außerdem erwarten uns im Oktober zwei Sternschnuppenregen: die Draconiden in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober und die Orioniden am 21./22. Oktober. Während der Draconiden kreuzt die Erde die Umlaufbahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner. Die Sternschnuppen entstehen, wenn die Bruchstücke des Kometen in der Atmosphäre verglühen. Das passiert auch während der Orioniden. Dann durchquert die Erde die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen.

Ende Oktober gibt es dann etwas ganz Besonderes: einen 13. Vollmond, den sog. "Blue Moon". Den gibt es im Schnitt nur alle 2,4 Jahre.

Asteroiden-Einschlag vor der US-Wahl?

Vor Kurzem warnte die NASA vor einem Asteroiden-Einschlag im November. Laut aktuellen Berechnungen könnte der am 2. November auf der Erde einschlagen - einen Tag vor der US-Wahl. 2018 VP1, so der offizielle Name des Asteroiden, wurde im November 2018 entdeckt und soll nun endlich in die Nähe der Erde kommen. Kann das zur Gefahr werden?