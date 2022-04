Was Sterne wirklich über die Hotelqualität aussagen

Wir alle haben inzwischen gelernt, dass man mit Bewertungen im Internet vorsichtig sein muss. Nur weil ein bestimmtes Produkt im Online-Kaufhaus viele tolle Sternebewertungen hat, muss es nicht wirklich gut sein. Stichwort Gefälligkeits- oder Fake-Bewertungen . Bei Hotels ist die Sache ein bisschen anders – hier gibt es auch Sterne, aber die Kriterien sind festgelegt und werden von unabhängiger Seite überprüft. Wobei wir jetzt nicht von den Urteilen auf Reiseportalen im Netz sprechen, da gelten dieselben Einschränkungen wie bei anderen Bewertungen auch. Wir meinen vielmehr die Plakette mit einem bis fünf Sternen, die sich Hotels an ihre Wände schrauben können. Hat vielleicht der eine oder die andere im Urlaub schon mal gesehen, manch einer wählt die Unterkunft sogar gezielt deswegen aus.

Die Sterne sind „die Währung der Hotels“, so Markus Luthe, Geschäftsführer der Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung. Diese Gesellschaft wacht in Deutschland darüber, nach welchen Kriterien Sterne vergeben werden. Die Regeln dafür sind in 19 europäischen Ländern - unter anderem Österreich, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Niederlande, Belgien, Dänemark und Schweden – gleich. „Alle drei Jahre überprüft eine Expertenkommission, ob die Kriterien eingehalten worden sind“, sagt Luthe.