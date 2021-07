Der Sternenhimmel im Juli

Als erstes müssen wir leider mal ein bisschen unromantisch sein. Denn in noch nicht mal einem halben Jahr ist Weihnachten. Das heißt: Die Tage werden jetzt nach der Sommersonnenwende schon wieder kürzer, die Nächte länger. So ganz viel merkt man davon noch nicht, klar. Die – hoffentlich – lauen Julinächte sind immer noch ziemlich kurz. Und dennoch gibt es einen Effekt: Die Tageslänge, jetzt mal für das Beispiel Halle gerechnet, sinkt von 16 Stunden und 30 Minuten am 1. Juli auf 15 Stunden und 24 Minuten am 31. Juli.

Das heißt im Umkehrschluss: Die Nächte werden länger.

Für Sternenfans ist es eine gute Zeit, um nach charakteristischen Gästen am Sommerhimmel Ausschau zu halten. Die Rede ist vom sogenannten Sommerdreieck. Dazu gehört die Wega im rautenförmigen Sternbild der Leier. Wer sie sehen will, muss sich gedulden, bis es richtig dunkel ist: Anfang Juli sollte der Blick ab 23.30 Uhr nach Südosten gehen, Richtung Monatsende dann schon ab 23 Uhr nach Süden.

Als man zu „Jeanny“ tanzte

Die Wega, ihr Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie „herabstoßender Adler“, ist ein ziemlich stattlicher Stern, sie ist doppelt so massereich wie unsere Sonne und hat etwa die 40-fache Leuchtkraft. Und weil Wega etwa 25 Lichtjahre von uns entfernt ist, bedeutet das: Das Licht, das wir heute in einer Julinacht sehen, machte sich im 1986 auf die Reise. Damals stand die Mauer noch und in den Discos tanzte man zu „Jeanny” von Falco, „The Final Countdown” von Europe oder, wenn man’s mochte, zu „Ohne dich (schlaf ich heut' Nacht nicht ein)“ von der Münchner Freiheit.

Die anderen Sterne des Sommerdreiecks sind Deneb im Sternbild Schwan und Altair im Sternbild Adler. Um sie zu sehen, geht man von Wega aus nach links - und im Verlauf des Monats auch nach oben - (Deneb) oder links unten (Altair). Atair ist nur 17 Lichtjahren entfernt, das Licht stammt also von 2004.

Deneb, der dritte Stern des Sommerdreiecks, ist 1500 Lichtjahre von uns entfernt. Wozu getanzt wurde, als sich das Licht von dort zu uns losmachte, ist uns nicht bekannt. Deneb ist übrigens nicht nur recht weit weg, er ist auch wuchtig: ungefähr 200 mal so groß wie unsere Sonne.

Weit unterhalb des Sommerdreiecks lassen sich übrigens die selten sichtbaren Südsternbilder Skorpion und Schütze ganz nah beim Horizont blicken.

Neumond bietet gute Beobachtungsbedingungen

Gute Beobachtungsbedingungen sollten die Nächte um den Neumond am 10. Juli bringen. Auch ganz am Ende des Monats wird der Mond dann wieder merklich kleiner – und das ist praktisch, um die die Meteore des Aquaridenstromes zu beobachten. Die sorgen bis in den August hinein für regelmäßige Sternschnuppen, die aus dem Sternbild Wassermann zu kommen scheinen. Alle fünf bis zehn Minuten könnte es ein funkelndes Spektakel am Himmel geben, das auf Bruchstücke des Kometen 96P/Machholz zurückgeht, die beim Eintreten in die Erdatmosphäre verglühen.

Die Planeten machen sich im Juli weiter eher rar. Am Südosthorizont sieht man den Saturn. Die Venus ist zwar am Abendhimmel im Westen zu sehen, scheint aber nicht hell. Jupiter ist nur in der zweiten Nachthälfte zu bestaunen, ebenfalls im Südosten - und Merkur und Mars gar nicht.

Dafür lohnt es sich in den Sommernächten immer mal nach der Internationalen Raumstation Ausschau zu halten. Richtig hoch am Himmel steht sie zum Beispiel bei ihren Überflügen in den Morgenstunden des 4. und 6. Juli. Dann ist sie ganze sechs oder sieben Minuten lang hoch am Himmel zu sehen, von Südwesten nach Osten ziehend. Allerdings müsstet ihr morgens um 3 Uhr 34 (4. Juli) beziehungsweise 3 Uhr 36 (6. Juli) noch oder schon wach sein. Die Zeiten sind wieder für Halle gerechnet.

In den Sommernächten kann man auch – an dunklen Orten abseits der Städte – klassischerweise schön das Band der Milchstraße sehen, wie es sich quer über den Himmel zieht. Aber noch besser als im Juli klappt das im August - denn da werden die Nächte länger und dunkler. Das sorgt für einen größeren Kontrast.