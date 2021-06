Friede, Freu(n)de Eierkuchen: Diesen Sonntag mit Stefanie Kloß

Stefanie Kloß ist nicht nur Songwriterin und Frontfrau der Band Silbermond . Vor drei Jahren sind die Sängerin und Gitarrist Thomas Stolle auch Eltern geworden. Bei "Friede, Freu(n)de, Eierkuchen" erzählt sie, wie ihr Kind die Einstellung zum Sonntag verändert hat, warum Yoga für sie nicht in Frage kommt und welche Eigenschaften sie an sich selbst nicht mag. Im nächsten Jahr könnt ihr die Band hoffentlich wieder live sehen. Die Tour wurde aufgrund der Pandemie schon zwei Mal verschoben. Stefanie hat uns erst kürzlich erzählt , wie Corona auch ihr Leben beeinflusst hat:

Wenn du selbstständig bist, gibt es eben auch keine Kurzarbeit. Es gibt keinen doppelten Boden. Es gibt nichts, was dich retten kann. Nenn mir jemanden, der, für ein Jahr oder für ein Dreivierteljahr oder lass es ein halbes Jahr sein, so viel Puffer hat.

Umso mehr freut sie sich auf die Konzerte in Dresden. Gedanklich reisen wir am Sonntag aber erstmal nach Bautzen. Da hat die Band nämlich ihren Ursprung. Was man als Touri dort unbedingt erleben muss, wo es das beste Bier und die leckerste Pizza gibt - das erfahrt ihr in der Sendung. Am liebsten ist Stefanie aber Pasta.