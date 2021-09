Stechen uns in diesem Jahr mehr Mücken als sonst?

Im Jahr 2021 haben Mücken also besonders gute Lebensbedingungen. Dabei wird in der Mückenforschung grob zwischen drei großen Gruppen unterschieden: die Wald- und Wiesenmücken, die Hausmücken und die Überschwemmungsmücken. Insgesamt haben wir es in Deutschland mit 52 verschiedenen Stechmückenarten zu tun. Die Überschwemmungsmücken empfinden wir als die nervigsten. Sie attackieren ihre Opfer und lassen sich durch den Menschen nicht so schnell wegwedeln wie zum Beispiel die Hausmücken.