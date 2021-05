Die Stauprognose für das lange Pfingstwochenende

Reisebeschränkungen fallen, ein langes Wochenende steht vor der Tür und in Sachsen-Anhalt enden nach dem langen Wochenende die Pfingstferien. Der ADAC rechnet deshalb am kommenden Wochenende mit deutlich mehr Staus als in den Wochen zuvor.

Besondere Staugefahr bestehe am Freitagnachmittag beziehungsweise am frühen Abend, Samstagvormittag sowie Montagnachmittag. An allen Tagen müssten Autofahrer wegen des coronabedingt gelockerten Fahrverbots für Lastwagen mit LKWs auf der Autobahn rechnen.

Zusätzliche Staugefahr gebe es rund um die mehr als 800 Dauerbaustellen auf deutschen Autobahnen.

Stauhotspots in Mitteldeutschland

Fabian Magerhans aus dem MDR JUMP-Verkehrszentrum hat vor allem zwei Stau-Hotspots im Blick:

Auf der A2 am Kreuz Magdeburg-Irxleben sei es in den letzten Tagen schon zu längeren Baustellen-Staus gekommen. Und auf der A4 zwischen Dreieck Nossen und Willsdruff, am Dreieck Dresden Nord sei ebenfalls mit Staus zu rechnen.

An Nadelöhren wie dem Dreieck Nossen mit der A4 Erfurt-Dresden und der A14, der A17 Dresden-Prag hinter dem Dreieck Dresden-West, der A13 Dresden-Berlin bei Marsdorf und der A9 München-Berlin zwischen Großkugel und Leipzig-West ist laut ADAC noch mehr Geduld gefragt.

Für alle, die sich über das lange Wochenende auf die Straßen begeben, hat Fabian Magerhans aus dem MDR JUMP-Verkehrszentrum zwei Tipps:

Fahrt, wenn möglich, früh am Morgen oder spät am Abend los.

So lange die Staulänge einstellig ist und die Autobahn nicht gesperrt ist, am besten immer auf der Autobahn bleiben.